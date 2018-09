Ruder-Neuling Oliver Zeidler fuhr im Einer bei seiner ersten WM-Teilnahme problemlos ins Finale und kämpft am Sonntag um eine Medaille. Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist am Final-Wochenende somit in sechs der 14 olympischen Klassen mit einem Boot vertreten. Größte Gold-Hoffnung ist der Deutschland-Achter.