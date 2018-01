später lesen Basketball-Bundesliga der Frauen Royals siegen im ersten Spiel unter Hahnemann Teilen

Den Saarlouis Royals ist am gestrigen Nachmittag ein Überraschungserfolg in der Basketball-Bundesliga geglückt. Mit dem neuen Trainer Marc Hahnemann an der Seitenlinie besiegten die Saarlouiserinnen die Überraschungsmannschaft der laufenden Saison, BG Donau Ries, deutlich mit 78:55 und sorgten für die erste Heimniederlage der Gastgeberinnen.