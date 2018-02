Royals empfangen punktgleichen USC

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Saarlouis Royals empfangen an diesem Samstag zur ungewohnten Uhrzeit um 19 Uhr den USC Heidelberg in der Stadtgartenhalle. Saarlouis kämpft als Tabellenachter wie der punktgleiche Zehnte Heidelberg noch ums Erreichen der Playoffs, in die acht Teams kommen. Das Hinspiel hatte Saarlouis mit 74:65 gewonnen. Der Sieger des Spiels darf wohl endgültig alle Abstiegssorgen ablegen, heißt es in einer Mitteilung der Royals.