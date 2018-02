später lesen SV Röchling Völklingen Röchling vor Kellerduell in Mainz mit Personalsorgen Teilen

Bei Fußball-Regionalligist SV Röchling Völklingen ist klar, was die Stunde geschlagen hat. „In Mainz muss ein Sieg her – Punkt“, sagt Präsident Michael Arnold. Die Tabellensituation des Aufsteigers vor dem Spiel beim TSV Schott Mainz an diesem Samstag um 14 Uhr ist ernst. Verliert der Tabellenvorletzte im Abstiegskampf beim direkten Konkurrenten, läge Röchling vier Punkte hinter dem wahrscheinlichen ersten Nichtabstiegsplatz 16. „Hätten wir nicht die beiden unnötigen Niederlagen beim VfB Stuttgart II und gegen Kickers Offenbach kassiert, hätten wir gegen Mainz nicht diesen Druck“, sagt SVR-Trainer Günter Erhardt. Von Ralph Tiné