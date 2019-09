Röchling Völklingen : „Es ist an der Zeit, dass sich jeder Einzelne selbst hinterfragt“

Völklingens Marius Schley (links) und Wiesbachs Ruddy Mpassi verpassen den Ball. Der ehemalige Röchling-Spieler Mpassi traf in der 78. Minute zum 4:2 für seine Mannschaft. Foto: Ruppenthal

VÖLKLINGEN Der Fußball-Oberligist Röchling Völklingen verliert das Saarderby gegen den FC Wiesbach mit 2:4 und kassiert die vierte Niederlage in Folge.

Von David Benedyczuk

Das Saarderby in der Fußball-Oberliga zwischen Röchling Völklingen und dem FC Wiesbach begann für die Gastgeber wie die Partien zuvor. Erst ein Ballverlust in der eigenen Hälfte, dann ein Gerangel im Strafraum – und ein Pfiff von Schiedsrichter Patrick Kessel. Den fälligen Elfmeter nutzte Yannick Bach in der 3. Minute zum 1:0 für Wiesbach. Es war für Röchling das dritte frühe Gegentor in Folge. Schon bei der 0:1-Niederlage gegen die TuS Koblenz und der 3:6-Pleite bei der TSG Pfeddersheim war die Mannschaft von Trainer Andreas Wellner früh in Rückstand geraten. Das Saarderby gegen Wiesbach endete mit 2:4 (1:2) – die vierte Niederlage in Folge für Völklingen.

„Wir sind ins Spiel und wollten in erster Linie mal wieder den Anfang unbeschadet überstehen. Das war aber direkt hinfällig. Nach 17 Minuten stand es 0:2, und wir mussten dem Rückstand erst mal ewig nachlaufen“, kritisierte Röchling-Routinier Nico Zimmermann. Nach einem Wiesbacher Spielzug, bei dem die Gäste kaum gestört wurden, spielte Fabio Pelagi von der linken Seite aus auf Hendrik Schmidt, der Völklingens Torwart Sebastian Buhl zum zweiten Mal bezwang – das 0:2 in der 17. Minute.

„Wir waren in der ersten Halbzeit super im Spiel, hatten alles unter Kontrolle und über die Tore hinaus weitere Chancen“, sagte Hertha-Trainer Michael Petry zufrieden. Dass seine Mannschaft in Bedrängnis geriet, lag an Bachs „Fairness-Aktion des Jahrhunderts“, wie Petry die Ereignisse in der 35. Minute bezeichnete. Ein Schuss von Fabian Scheffer wurde von Bach leicht touchiert. Schiedsrichter Kessel entschied auf Abstoß. Der Wiesbacher korrigierte die Entscheidung. Aus dem folgenden Eckball entstand Völklingens 1:2-Anschlusstreffer durch Lars Birsters Kopfball.

Danach legte Röchling die Verunsicherung ab – und kam aus der Pause viel engagierter zurück. Die Belohnung: Das 2:2 durch Kevin Saks, der in der 55. Minute den Ball nach Scheffers Flanke zum Ausgleich einköpfte. Danach wären die Gastgeber fast in Führung gegangen. Doch Scheffer wählte bei einer Überzahlsituation das Abspiel, statt es selbst zu versuchen. Der folgende Schuss von Saks wurde zur Beute des starken Hertha-Torwarts Philip Luck.

Und statt des Führungstreffers gab es den erneuten Rückstand: Wiesbachs Kilian Staroscik traf aus spitzem Winkel zum 2:3 in der 61. Minute. Der Ex-Völklinger Ruddy Mpassi machte in der 78. Minute mit seinem Treffer zum 2:4 alles klar. „Ein absolut verdienter Sieg“, sagte Petry, dessen Mannschaft zuvor beim FV Dudenhofen und gegen den FV Diefflen jeweils 1:4 verloren hatte. Der FC Wiesbach kletterte auf Rang zehn. Vizemeister Röchling Völklingen ist mit sieben Punkten aus sieben Spielen Tabellenzwölfter.

„Es ist an der Zeit, dass sich jeder Einzelne in der Mannschaft selbst hinterfragt, ob er tatsächlich alles für den Erfolg tut“, forderte Zimmermann vor dem nächsten Saarderby an diesem Samstag, 7. September, um 15.30 Uhr beim Tabellensechsten FV Diefflen. Der Mittelfeldspieler warnt: „Es kann für uns eine verdammt eklige Saison werden. Wir müssen jetzt als Mannschaft eine Reaktion zeigen und uns überhaupt wieder als solche präsentieren.“ Der Ex-Profi nahm Übungsleiter Wellner in Schutz: „Mit dem Trainer hat das absolut nichts zu tun.“