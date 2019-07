Oberliga : Bei Röchling beginnt eine neue Zeitrechnung

Stürmer Kevin Saks (Mitte) ist von Borussia Neunkirchen zum Oberligisten SV Röchling Völklingen gewechselt. Der 25-Jährige war in der vergangenen Saison mit 23 Treffern der drittbeste Torschütze in der Saarlandliga. Foto: Peter Franz

VÖLKLINGEN Fußball-Oberligist Völklingen startet mit stark verändertem Kader in die Saison. Am Sonntag ist der 1. FC Kaiserslautern II zu Gast.

Die vergangene Saison war für den Fußball-Oberligisten SV Röchling Völklingen keine einfache. Es ging darum, den Regionalliga-Abstieg sanft abzufedern. Das wurde durch die längeren gesundheits- und verletzungsbedingten Ausfälle von Trainer Günter Erhardt, Kapitän Rouven Weber und Mittelfeldchef Nico Zimmermann erschwert. Im vergangenen Mai wurde der Verein zudem durch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen eines Steuerstrafverfahrens erschüttert (wir berichteten). Umso bemerkenswerter, dass die Mannschaft positive Schlagzeilen schrieb. Sie hätte nach der zweiten Vizemeisterschaft binnen drei Jahren fast den direkt Wiederaufstieg in die Regionalliga geschafft – Röchling Völklingen scheiterte in den Relegationsspielen wegen eines Tors Unterschied an Bayern Alzenau.

Wenn an diesem Samstag, 27. Juli, um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II für Röchling die neue Oberliga-Saison startet, beginnt in Völklingen nicht nur eine neue Ära, sondern eine weitere Spielzeit unter erschwerten Bedingungen. Nach fünfeinhalb Jahren hat Erhardt sein Amt aus persönlichen Gründen abgegeben. Es ist nun an Andreas Wellner, der ursprünglich als Co-Trainer eingeplant war, mit einem stark veränderten Aufgebot so gut wie möglich an die vergangene Saison anzuknüpfen. Er sagt zum ersten Gegner: „Das ist eine Wundertüte und ein Gegner, den man sich zum Auftakt am wenigsten wünscht.“