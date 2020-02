Fußball-Oberliga : Der Blick von Röchling Völklingen geht Richtung Abstiegszone

VÖLKLINGEN Der amtierende Vizemeister kämpft um den Ligaverbleib. In Koblenz tritt man als Außenseiter an.

In Koblenz tritt der SV Röchling Völklingen als Außenseiter an. „Es wird verdammt schwierig, dort was mitzunehmen“, sagt Erhardt – und ergänzt: „Das erste Spiel ist immens wichtig – und es kann uns enorm weiterhelfen, wenn wir dort direkt punkten.“ Mut macht unter anderem das Testspiel gegen Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken (0:3), in dem der Oberligist eine gute Defensivleistung gezeigt hat. Die Partie zählt Erhardt zu den Höhen der Vorbereitung. Zu den Tiefen zählen etwa die vielen Ausfälle im ohnehin kleinen Kader. „Was das angeht, war die Vorbereitung sicher nicht ideal. Dennoch sehe ich uns insgesamt ganz gut gewappnet“, ergänzt Erhardt, der in der Winterpause sechs Abgänge zu verzeichnen hatte, in Philipp Mandla vom TuS Haltern und Sebastian Brenner vom FK Pirmasens aber nur zwei neue Spieler hinzubekam. Das liegt nicht zuletzt am laufenden Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, das den Verein und die Planung belastet (wir berichteten). „Da gibt es keine neuen Erkenntnisse“, sagt Röchling-Geschäftsführer Wolfgang Brenner zu dem Verfahren.