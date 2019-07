Leichtathletik : Hind wiederholt seinen Sieg im Sprint-Cup

Saarbrücken Leichtathlet von Saar 05 verteidigt beim Abschluss der Laufserie im Saarbrücker Kieselhumes-Stadion den Titel und läuft beim Sommersportfest in Mannheim saarländische Jahresbestzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Grischy

Viertelmeiler Robert Hind von Saar 05 Saarbrücken steht vor dem Sprung unter die 48-Sekunden-Marke. Bei einem Sommersportfest in Mannheim belegte er in saarländischer Jahresbestzeit von 48,13 Sekunden den zweiten Platz über 400 Meter. Ebenfalls die Silbermedaille gewann seine Mannschaftskollegin Saskia Woidy in der Altersklasse U 20 über 200 Meter mit 25,86 Sekunden. Bei den Frauen lief Mawoin Beavogui vom LAZ Saarbrücken über 800 Meter in 2:13,55 Minuten auf den dritten Platz. Abigail Adjei von Saar 05 Saarbrücken wurde im B-Lauf über 100 Meter Sechste in 12,27 Sekunden.

Zuvor konnte Hind – wie nach dem zweiten Läuferabend der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal erwartet – seinen Titelgewinn aus dem vergangenen Jahr im Sprint-Cup verteidigen. Dem 27-Jährigen gelang das im Stadion auf dem Saarbrücker Kieselhumes mit folgenden Leistungen: Er lief die 100 Meter in 10,96 Sekunden, die 200 Meter in 21,93 Sekunden und die 400 Meter zum Finale in 48,44 Sekunden. Zweiter hinter dem Saar-05-Athleten wurde der 17 Jahre alte Max Tank vom SC Friedrichsthal.

info Saarbrückerin Honecker ist die schnellste Frau Beim siebten Bexbacher Höcherberg-Trail war W 40-Läuferin Martina Honecker von der LAG Saarbrücken die schnellste Frau. Sie benötigte für die zehn Kilometer 56:06 Minuten. Werner Mootz von den LTF Köllertal war mit der Zeit von 1:07:35 Stunden schnellster Teilnehmer in der M 75-Altersklasse.

Die anderen Cup-Siege gingen im Sprint an Morgane Dusaux aus Birkenfeld, auf der Mittelstrecke an Chiara Bermes aus Trier und Brice Metzinger von ASSA Sarreguemines, der über 800 Meter mit 1:57,77 Minuten die Grundlage lieferte. Die besten Saarländer waren Carolin Rupp von der LSG Saarlouis als Zweite im Sprint und die auf der Mittelstrecke drittplatzierten Martina Schumacher vom LC Rehlingen und Florian Lauck vom Veranstalter LSG Saarbrücken-Sulzbachtal.

Gute Leistungen schafften vor allem auch Leichtathleten der Altersklasse U 18. Die 200 Meter liefen Paula Breininger von der LG Bliestal und Alina Schmitt vom LA-Team Saar in 26,39 Sekunden beziehungsweise 26,44 Sekunden. Die 400 Meter gewann Lucia Sturm vom Verein Moselfeuer Lehnen in 56,66 Sekunden. Fanny Arendt aus Esch in Luxemburg legte die 800 Meter in 2:11,13 Minuten zurück.