Saar-Sportler kämpfen um Titel Ringerin Sophie Seimetz gewinnt Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaften

Drei Medaillen haben die Sportlerinnen und Sportler des Saarländischen Ringerverband (SRV) am Samstag bei den Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen im Freistil sowie im griechisch-römischen Stil gewinnen können.

Dabei kam Sophie Seimetz im gut gefüllten SNP-Dome in Heidelberg Gold am nächsten. Die 21-jährige Köllerbacherin erreichte in der Klasse bis 53 Kilo das Finale gegen Svea Reichmann (AB Aichhalden).