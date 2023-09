Ringer-WM in Belgrad Die harte Arbeit soll sich auszahlen

Cudinovic selbst hat in den letzten drei Wochen das Training forciert. 14 Tage lang traf der Saarländer in Georgien auf starke Trainingspartner, was in der Klasse bis 125 Kilo naturgemäß nicht so einfach ist. Vergangene Woche war mit Erik Thiele ein Nationalmannschafts-Kollege in Saarbrücken zu Besuch. Der Burghausener wird in Belgrad in der Klasse bis 97 Kilo um Medaillen und Olympia-Tickets kämpfen.