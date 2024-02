Olympische Sommerspiele 2024 Cudinovics langer Weg nach Paris

Von Heidelberg nach Frankfurt/Oder, weiter ins Trainingslager nach Spala in Polen, danach über Saarbrücken zur Europameisterschaft nach Bukarest. Freistilringer Gennadij Cudinovic vom Zweitligisten AC Heusweiler kommt aktuell ganz schön rum. Dabei ist das Ziel ein anderes: Sich im April in Baku oder spätestens im Mai in Istanbul für die Olympischen Spiele vor der Haustür zu qualifizieren. „Olympia in Paris – so nahe bekommen wir die Spiele nicht mehr“, sagt der Mann für die Gewichtsklasse bis 125 Kilo, „natürlich ist eine zweite Teilnahme beim größten Sportereignis der Welt ein riesiges Ziel. Du weißt ja nie, wie lange du auf dem Niveau noch mithalten kannst, oder ob es ganz vorbei ist.“