Ringer-Bundesligist KSV Köllerbach : Badusch hat Gewicht und Schulter im Griff

Gänsebraten? Rehrücken? Pute? Für die Ringer des KSV Köllerbach sind die weihnachtlichen Festessen in diesem Jahr sicher deutlich kalorienarmer als in den vergangenen Jahren ausgefallen. Denn der Sieger der Bundesliga-Vorrundengruppe Südwest muss an diesem Samstag um 19.30 Uhr in der Husemann-Halle in Witten zum Viertelfinal-Hinkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft antreten. „Einen Tag gönne ich mir immer mit der gesamten Familie. Wir waren mit über 20 Leuten essen“, gesteht Köllerbachs Kapitän Timo Badusch, „aber ansonsten war ich sehr diszipliniert. Wir haben einen Trainingsplan ausgearbeitet. Das Gewicht stimmt.“ Der Griechisch-römisch-Ringer Badusch muss am Samstag eine Stunde vor dem Kampf weniger als 75 Kilogramm auf die Waage bringen.