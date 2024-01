Ringen Shyykas KSV erwartet „ein richtiges Brett“

Sie werden an ihre Leistungsgrenzen gehen müssen – und vielleicht darüber hinaus. An diesem Samstag tritt der KSV Köllerbach im ersten Halbfinale um die Deutsche Ringer-Mannschaftsmeisterschaft beim SC Siegfried Kleinostheim an. „Da kommt ein Hurricane auf uns zu“, sagt Thomar Geid, der Mannschaftsverantwortliche des KSV, „sie haben nicht nur einen enorm breiten Kader und damit viele Variationsmöglichkeiten in der Aufstellung. Sie haben auch eine gute Mischung aus starken deutschen Athleten und internationaler Klasse. Das wird ein richtiges Brett. Sie haben nicht umsonst den ASV Mainz aus dem Wettbewerb geworfen.“