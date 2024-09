Ringen Welche Ziele der KSV Köllerbach in der neuen Saison verfolgt

Es geht wieder los: Am Samstag um 19.30 Uhr startet für den KSV Köllerbach die neue Saison in der Ringer-Bundesliga. „Wir starten diesmal in der Gruppe Nord mit den alten Bekannten vom ASV Mainz, dem KSV Witten und Auftaktgegner Konkordia Neuss“, erklärt Thomas Geid, der Mannschaftsverantwortliche beim KSV: „Wir haben aber auch mit dem KSC Hösbach und dem SC Kleinostheim zwei neue Vorrundengegner. Und wenn man sich anschaut, wen die so auf die Matte schicken können, sind das zwei richtige Brocken.“