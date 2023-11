Ringen Die Rückrunde beginnt mit einem Topduell

An diesem Samstag (19.30 Uhr) startet Ringer-Bundesligist KSV Köllerbach in die Rückrunde – mit dem Topduell bei den Red Devils Heilbronn. Die mussten vergangenes Wochenende gegen den deutschen Meister und neuen Spitzenreiter ASV Mainz 88 ihre erste Niederlage in der Staffel West hinnehmen. Heilbronn und Mainz haben nunmehr zwei, Köllerbach vier Verlustpunkte auf dem Konto. „Es könnte also richtig spannend werden“, sagt Köllerbachs Teamchef Thomas Geid: „Aber man muss sich auch eingestehen, dass wir in diesem Dreikampf bestenfalls Außenseiter sind. Dennoch muss immer zuerst einmal gerungen werden.“