Ringer-Bundesliga : KSV Köllerbach gegen „Wundertüte“ Heilbronn

Etienne Kinsinger wird beim KSV Köllerbach wohl wieder in der Klasse bis 71 Kilo griechisch-römisch aushelfen. Foto: dpa/Kadir Caliskan

Köllerbach Mit vier Siegen aus vier Kämpfen ist der KSV Köllerbach perfekt in die Saison der Ringer-Bundesliga gestartet. Die Saarländer liegen punktgleich mit Tabellenführer Mainz an der Spitze und empfangen an diesem Samstag um 19.30 Uhr den Vierten, die Red Devils Heilbronn, in der Kyllberghalle.

Die Gäste wurden vor der Runde als Geheimtipp genannt, konnten bislang aber erst zwei Kämpfe für sich entscheiden. „Sie sind eine Wundertüte. Wenn sie ihre Mannschaft komplett auf die Matte bekommen, sind sie kaum zu schlagen“, warnt Köllerbachs Teamchef Thomas Geid davor, die Heilbronner zu unterschätzen.