Playoffs im Ringen Das „Wunder 2.0“ muss her

Der 13. Januar 2018 ist in die Geschichte des Ringer-Bundesligisten KSV Köllerbach eingegangen. Niemand, der an diesem Abend im Trimm Treff dabei war, wird das „Wunder von Püttlingen“ vergessen. „Wir hatten den Halbfinal-Hinkampf beim TuS Adelhausen mit neun Punkten Unterschied verloren. Niemand gab uns den Hauch einer Chance“, erinnert sich Griechisch-römisch-Spezialist Etienne Kinsinger, „da ist viel Magisches passiert. Freistilringer Gennadj Cudinovic gab stilartfremd in der Klasse bis 98 Kilogramm nur einen Punkt ab. Mihail Sava hat gegen Akhmed Chakaev gewonnen, was niemand erwartet hat. Timo Badusch besiegte Konstantin Schneider, und am Ende machte Andrij Shyyka die nötigen vier Punkte zum Sieg. Die Stimmung in der Halle war Wahnsinn.“