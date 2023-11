Ringer-Bundesliga 40:0 des KSV Köllerbach in Heilbronn sorgt für Unmut

Viele der 250 Zuschauer verließen empört die Römerhalle, obwohl die Sportler dann in Freundschaft gegeneinander antraten. Dabei gab trotz Niederlage Denis Demirov ein gutes Debüt im Dress der Saarländer. In der Klasse bis 57 Kilo im klassischen Stil war er gegen den stark einzuschätzenden Dovudzhon Toshev der aktivere Ringer und ging nach Passivität des Heilbronners 1:0 in Führung. „Dann hat er sich überraschen lassen und eine Viererwertung abgegeben“, sagte Geid, „dennoch hat er einen starken Eindruck hinterlassen.“ Am Ende hieß es 2:4.