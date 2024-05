Ringer Etienne Kinsinger und Gennadij Cudinovic Nach Olympia-Aus: Kariereende oder Vorbereitung auf Los Angeles 2028?

Kaum zurück aus Istanbul saß Ringer Etienne Kinsinger am Montag schon wieder im Flugzeug Richtung Türkei. „Zehn Tage Urlaub machen, Kraft tanken und auch darüber nachdenken, wie es weitergeht“, sagte der Greco-Spezialist, der in der vergangenen Woche bei den Welt-Ausscheidungskämpfen in Istanbul das Ticket für Olympia in Paris nur knapp verpasste.