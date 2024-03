Ringen Im Kampf ums Olympiaticket sendet Etienne Kinsinger ein erstes Ausrufezeichen

Balsam für die geschundene Sportlerseele. Nach einem von Verletzungen und Krankheiten überschatteten Jahr 2023 hat Ringer Etienne Kinsinger am vergangenen Wochenende wieder ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim international bedeutsamen Thor-Masters-Turnier in Dänemark holte sich der 27-Jährige vom Bundesligisten KSV Köllerbach den Sieg in der Klasse bis 60 Kilogramm im griechisch-römischen Stil. „Es tut auf jeden Fall sehr gut“, sagte Kinsinger, der bekannt dafür ist, sehr selbstkritisch zu sein: „Insgesamt war es gar nicht mal so schlecht.“ Kinsingers Sieg war der einzige deutsche Erfolg in Nyköbing Falster – Vereinskollege Peter Öhler erreichte in der Klasse bis 97 Kilo griechisch-römisch Platz drei.