Köllerbacher Ringer im Viertelfinale raus : Das Wunder von Püttlingen bleibt aus

Köllerbachs Kilian Schäfer (unten) überstand gegen den Mainzer Etka Sever diese brandgefährliche Situation und stemmte sich 30 Sekunden lang mit dem Kopf im Nacken gegen eine drohende Schulterniederlage. Foto: Thomas Wieck

Püttlingen Dem KSV Köllerbach fehlen gegen Mainz zwei Punkte, um ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft einzuziehen.

Manchmal kann ein Verlierer auch ein Gewinner sein. Vor allem im Mannschaftsringen, wo am Ende des Tages jeder Punkt aus insgesamt zehn Kämpfen gewertet wird, ist das gerne mal der Fall. Am Samstagabend, im Viertelfinal-Rückkampf des KSV Köllerbach gegen den ASV Mainz 88 vor offiziell 450 Zuschauern im Trimm Treff in Püttlingen, war Kilian Schäfer so ein Gewinner. Das 23-jährige Eigengewächs des KSV ging in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm im griechisch-römischen Stil an den Start – und musste gegen den bärenstarken Mainzer Etka Sever ran. Schon nach 40 Sekunden lag Schäfer mit 0:4 hinten, kam in eine brandgefährliche Lage, drohte auf die Schultern zu gehen.

Verzweifelt stemmte sich Schäfer, den Kopf im Nacken, gegen die drohende Niederlage und die Urgewalt, mit der Sever versuchte, ihn niederzudrücken. Quälende, schmerzhafte 30 Sekunden hielt Schäfer diese Position durch – und befreite sich tatsächlich noch. Verbissen kämpfte er sechs Minuten durch, unterlag nur 0:12 – und gab damit nur drei Mannschaftspunkte ab statt vier. Mit einem Urschrei feierte Schäfer die Schlusssirene, die 450 Zuschauer tobten und riefen „Kilian, Kilian“. Hilmar Rehlinger, der Vorsitzende des KSV, sagte: „Kilian hat nicht drei Punkte verloren, er hat einen gewonnen.“ Ging hier doch noch was? Sollte Köllerbach die sieben Punkte Rückstand aus der 8:15-Niederlage im Hinkampf doch noch aufholen?

Nach Schäfers „Sieg“ in der Niederlage stand es 8:7 für Köllerbach. Die ersten beiden Kämpfe hatten Köllerbachs Türke Hakan Murat Cankaya (57 Kilo gr.-röm.) und der Ukrainer Aleksander Khotsianivski (130 Kilo Freistil) vorzeitig mit jeweils 4:0 gewonnen, das gleiche Schicksal erlitt Nikolas Makuch (61 Kilo Freistil) nach nur 19 Sekunden gegen Beka Bujiashvili. Nun mussten wieder Köllerbacher Punkte her – und Etienne Kinsinger sollte in der Klasse bis 66 Kilo griechisch-römisch liefern. Das tat der Olympiateilnehmer auch gegen Elcin Ali – aber nicht ganz so wie erhofft. Das 3:1 brachte einen Mannschaftspunkt für den KSV ein. Und es hätte auch eine Niederlage werden können, denn in der zweiten Runde verpasste Ali Kinsinger eine deftige Kopfnuss. „Da sind kurz bei mir die Lichter ausgegangen“, sagte Kinsinger später, der benommen liegen blieb und behandelt werden musste, „aber das war keine Absicht.“

9:7 für Köllerbach stand es also zur Pause – zwei von sieben Punkten waren aufgeholt. Doch im ersten Kampf nach der Pause stand mit Miroslav Kirov in 86 Kilo Freistil gegen den Deutschen Achmed Dudarov nicht der auf der Matte, den die Köllerbacher eigentlich eingeplant hatten. Der Rumäne Piotr Ianulov fehlte. „Am Mittwochabend hat er mich angerufen und gesagt, dass ein Coronatest positiv war“, sagte Köllerbachs Mannschaftsverantwortlicher Thomas Geid: „Da hast du die Mannschaft stehen, und dann fällt das plötzlich alles in sich zusammen.“ Auch der WM-Dritte Horst Lehr, der in 61 Kilo Freistil sicher keine vier Punkte wie der erst 14-jährige Makuch abgegeben hätte, fehlte wegen einer Infektion.

„Es hat ein bisschen was von Lotterie“, sagte Rehlinger, nachdem der leichtere, aber tapfer kämpfende Kirov beim 1:3 nur einen Zähler abgab. Der Rumäne Mihail Sava stellte in 71 Kilo Freistil gegen Alexander Semisorow mit einem 11:2-Sieg auf 12:8 für den KSV. Da Mainz durch Mateusz Wolnys 7:0 über Marc-Antonio von Tugginer in 80 Kilo griechisch-römisch auf 10:12 verkürzte, war klar: Teamkapitän Timo Badusch musste gegen Trainingspartner Ruhullah Gürler in 75 Kilo griechisch-römisch gewinnen, sollte das Wunder noch möglich sein.