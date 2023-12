Ringen Der Weg ins Halbfinale scheint offenzustehen

Wichtig wäre es, an diesem Samstag mit einem Sieg in den Heimkampf-Abend zu starten. In der Klasse bis 57 Kilo Freistil hat Köllerbachs Alexandru Chirtoaca gegen Emre Sahin noch eine Rechnung offen – in der Runde gab es eine 3:6-Niederlage. Auch Kapitän Valentin Seimetz (66 Kilo Freistil) musste in Neuss seinem Gegner Ayub Musaev gratulieren. „Und auch in beiden Stilarten der Klasse bis 75 Kilo sind sie gut aufgestellt“, sagt Geid mit Blick auf den Vorrundenkampf. Dort unterlag KSV-Urgestein Andrij Shyyka im Freistil klar gegen Vasile Diacon, Neuzugang Pavel Puklavec tat sich beim 5:2 im klassischen Stil gegen Aaron Bellscheidt sehr schwer.