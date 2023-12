Viertelfinale Ringen: Köllerbach deklassiert Neuss im ersten Play-off

Der KSV Köllerbach steht mit mehr als einem Bein im Halbfinale um die Deutsche Ringer-Mannschaftsmeisterschaft. Die Saarländer besiegten am Samstagabend in der gut gefüllten Kyllberghalle den nicht komplett angetretenen KSK Konkordia Neuss mit 28:5. „Es zeigt sich wieder einmal, dass der KSV einer der Leuchttürme des Saarsports ist“, sagte Sportminister Reinhold Jost, „das Halbfinale wird sicher deutlich schwerer, dennoch glaube ich, dass man die Köllerbacher nicht so einfach besiegen kann.“