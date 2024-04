„Team Saarland“ schrumpft immer weiter Warum Etienne Kinsinger die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris endgültig verpasst hat

Der Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris ist für Etienne Kinsinger ausgeträumt. Der Ringer des Bundesligisten KSV Köllerbach unterlag an diesem Donnerstag in Heidelberg beim sogenannten „Ausringen“ gegen seinen Nationalmannschaftskonkurrenten Christoph Kraemer mit 1:5 und 0:3.