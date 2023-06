Zwei Mal Silber, drei Mal Bronze DM in Heidelberg: Saar-Ringer erkämpfen sich fünf Mal Edelmetall

„Es war eine gelungene Premiere“, sagte Günter Maienschein, Vorstandsmitglied des Deutschen Ringer-Bundes zur ersten gemeinsamen deutschen Meisterschaft der Männer und Frauen im Freistil und griechisch-römisch am vergangenen Wochenende im Heidelberger SNP-Dome. Zwar waren am Samstag einige Plätze in der modernen Veranstaltungshalle leer geblieben, „was aber wohl am guten Wetter lag. Wir waren ausverkauft“, sagte Maienschein, der aber auch „Kinderkrankheiten“ einräumte.