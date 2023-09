Dienstag gegen Heilbronn Ringer-„Flaggschiff“ startet in die neue Runde

Herbstzeit – Ringerzeit. An diesem Wochenende und am kommenden Feiertag starten die saarländischen Aushängeschilder in die neue Runde. Beim Zweitliga-Auftakt an diesem Samstag kommt es gleich zum Saarderby zwischen dem AC Heusweiler und dem KV Riegelsberg (19.30 Uhr), der ASV Hüttigweiler tritt bei den Wrestling Tigers Rhein Nahe an.