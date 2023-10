Bundesliga Köllerbacher Ringer gastieren zum Verfolger-Duell in Mainz

Zunächst liegt der Fokus aber auf dem Verfolger-Duell an diesem Samstag. „Es geht natürlich auch ums Prestige“, sagt Geid zum Kampf in der Sporthalle am großen Sand, die ein Hexenkessel sein kann: „Mainz hat viele Möglichkeiten in der Aufstellung und seine türkischen Spitzenathleten bislang noch gar nicht eingesetzt. Bleibt es dabei, wird es ein Kampf auf Augenhöhe.“