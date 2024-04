Ringen Auch Cudinovic verpasst in Baku das Olympia-Ticket

Ringer Gennadij Cudinovic ist bei den europäischen Qualifikationskämpfen für die Olympischen Spielen in Paris am Sonntag vorzeitig ausgeschieden. In Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, unterlag der Freistil-Spezialist vom AC Heusweiler in der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm schon im Achtelfinale gegen Alen Khubulov, einen Russe mit bulgarischem Pass, mit 2:4 Punkten. Im Viertelfinale setzte sich Khubulov dann gegen den Ukrainer Oleksandr Khotsianivskyi vom KSV Köllerbach mit 7:4 durch.