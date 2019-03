später lesen Handball-Champions-League Löwen wollen gegen HBC Nantes zu Hause vorlegen Teilen

Nach zwei Jahren Abstinenz will die Handball-Bundesliga bei der finalen Königsklassenparty in Köln nicht schon wieder als Zuschauer am Rand stehen. „Ich erhoffe mir natürlich, dass beide Clubs ins Final-4-Turnier einziehen, denn das ist auch ein Stück weit Reputation für die HBL“, sagte Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann vor dem Start in die heiße K.o.-Phase der Champions League. dpa