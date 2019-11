DLRG : Rettungsschwimmer Walle holt sieben EM-Medaillen

Emmersweiler xxx

Wurde Titel Nummer eins im Becken eingefahren, holte Walle sein zweites Gold im Freiwasser. „Die Stimmung in der Halle war herausragend, es waren viele Zuschauer da. Am Meer waren es mehr Passanten, die sich aber für den Sport begeistern ließen.“ Nachdem die deutsche Mannschaft in den Tagen davor nicht alle Ziele erricht hatte, galt es, in der Rettungsstaffel alle Kräfte zu bündeln. Die Aufgabe: Sportler eins schwimmt bis zu einer Boje etwa 150 Meter vom Strand. Sportler zwei „rettet“ Sportler eins und bringt ihn zum Ufer, wo die Kollegen drei und vier ihn über die etwa 50 Meter entfernte Ziellinie tragen. „Im Wasser lagen wir auf Platz zwei, auf den letzten zehn Metern am Strand konnten wir die Italiener noch abfangen“, berichtet Walle.