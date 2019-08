Rennrad-Tour : So schön ist das Saarland

Info

In einer Serie stellt die Saarbrücker Zeitung über Sommer ausgewählte Rennrad-Touren quer durchs Saarland vor. Es ging zum Auftakt über den Saargau, dann von der Saar in den Hochwald, entlang der Prims, mit dem „Minischwein“ durchs Saarland und „Rund um den Schaumberg“. Danach folgten unter anderem ein Abstecher in die „saarländische Camargue“ und die West-Ost-Durchquerung des Saarlandes. Nachzulesen sind alle Touren unter www.saarbruecker-zeitung.de/radtouren.

Nach einem kurzen Ausflug nach Frankreich beim letzten Mal geht es diesmal mitten durchs Saarland. Von Süd nach Nord. Die Tour hat es in sich: Sie ist 71,3 Kilometer lang, hat 1100 Höhenmeter – und ist als schwer einzustufen. Sie ist auch im Internet unter www.komoot.de/tour/83888826 zu finden.