Rennrad-Tour : Von der einen Kreisstadt zur nächsten

SAARLOUIS/DILLINGEN Die vergangene Tour quer durchs Land hatte es in sich. Angesichts der derzeitigen Hitze machen wir es uns diesmal etwas einfacher – und bleiben an der Saar.

Einsteigen kann man natürlich an jedem Punkt der vorgeschlagenen Strecke. Die Länge der Tour lässt sich ebenfalls beliebig variieren. Eine schöne Idee ist es, von Saarlouis bis Merzig, also von Kreisstadt zu Kreisstadt zu fahren. Da der Radweg zwischen Saarlouis und Dillingen jedoch baustellenbedingt über Wallerfangen umfahren werden muss, wählen wir als Start-Ort den Parkplatz an der Wallerfanger Brücke in Dillingen. Wir werden dafür aber über Merzig hinaus bis Besseringen-Schwemlingen fahren. Variationsmöglichkeiten, kürzer oder länger zu fahren, gibt es natürlich auch unterwegs zur Genüge.

In einer Serie stellt die Saarbrücker Zeitung über Sommer ausgewählte Rennrad-Touren quer durchs Saarland vor. Den Auftakt bildete eine Fahrt über den Saargau, dann ging es von der Saar in den Hochwald, entlang der Prims, mit dem „Minischwein“ durchs Saarland und „Rund um den Schaumberg“. Es folgte ein Abstecher in die „saarländische Camargue“ und die West-Ost-Durchquerung des Saarlandes. Nachzulesen sind alle Touren unter www.saarbruecker-zeitung.de/radtouren.

Auf der anderen Saarseite geht es durch Ripplingen und Ballern bis nach Hilbringen. In diesem Streckenabschnitt lassen sich einige Ortschild-Sprints gut einbauen. In Hilbringen kehren wir am CEB-Gelände vorbei zurück an die Saar. Das nahe gelegene Merziger Sport- und Freizeit-Zentrum bietet jede Menge Abwechslung und Rastmöglichkeiten. Danach geht die flotte Tour weiter zurück in Richtung Dillingen oder Saarlouis. Nun radeln wir wieder auf dem Radweg stets entlang der Saar. Nur die Mündung der Nied in die Saar müssen wir noch umfahren. An der Staustufe Rehlingen vorbei, sind wir wenige Kilometer später zurück am Ausgangspunkt.