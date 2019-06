Mit dem Rennrad durchs Saarland : Berge, Natur und Industriekultur

Industriekultur begleitet uns. Nachdem wir das Nordschacht am Fuß des Hoxbergs passiert haben, taucht wenig später die alte Dynamit-Fabrik in Saarwellingen auf. Foto: Künkeler

DILLINGEN In den ersten beiden Teilen der Serie ging’s auf den Saargau und in den Hochwald. Nun fahren wir links und rechts der Prims.

Wir starten am Parkplatz des Pachtener Ökosees, wo wir gleich den Saar-Radweg zum gemütlichen Einradeln nehmen. Vorbei am Dillinger Yachthafen und der Staustufe bei Rehlingen geht es bis Beckingen. Hier verlassen wir den Saar-Radweg und fahren durch den Ort, nehmen ruhige Wohngebietsstraßen mit einem ersten leichten Anstieg. Die Waldstraße führt uns raus aus Beckingen weiter nach Düppenweiler. In „Topfstadt“ biegen wir links ab in Richtung des „Litermont Sagenwegs“. Auf den Gipfel des 414 Meter hohen Litermont können wir zwar mit dem Rennrad nicht, aber die Ausläufer merken wir mit Steigungen von elf Prozent doch ganz ordentlich. Der Weltersberg, nördlich vom Litermont gelegen, hat immerhin auch seine 376 Meter.

SZ-Rennrad-Tour 3: Links und rechts der Prims. Foto: SZ/Müller, Astrid

Dann geht’s wieder rasant runter, auch wenn die Waldabfahrt teils etwas holprig ist. Weiter nach Hüttersdorf und Primsweiler. Dort queren wir die Prims und fahren dann ein Stück entlang der Theel Richtung Lebach. Durch die Gewerbegebiete und den Stadtteil Jabach geht es nun entlang der B 269 bis Knorscheid. Hier beginnt der heftige Anstieg zum ebenfalls 414 Meter hohen Hoxberg: auf rund zwei Kilometern sind 130 Höhenmeter zu bewältigen, Abschnitte mit elf Prozent Steigung inklusive. Die Oberschenkel brennen, doch die Qual lohnt.

In Düppenweiler folgen wir der Beschilderung zum Litermont Sagenweg. Foto: Künkeler

Die Tour „Links und rechts der Prims" ist leicht bis mittelschwer, 49,5 Kilometer lang und hat 470 Höhenmeter.

Vom höchsten Punkt am Hoxberg führt uns die rasante Abfahrt runter nach Reisbach. Von nun an begegnen wir im letzten Tour-Abschnitt etlichen Zeugnissen saarländischer Industrie-Kultur. Zunächst unterhalb des Ortes Hoxberg dem Nordschacht der ehemaligen Grube Ensdorf, dann in Saarwellingen der alten Dynamit-Fabrik mit dem modernen Campus Nobel. Kurz danach erreichen wir die Ford-Werke in Saarlouis und die Hochöfen der Dillinger Hütte. Durch das Gewerbegebiet am Röderberg fahren wir weitgehend auf Radwegen Richtung Hüttenstadt.

Gute Aussichten: Der Blick zurück auf Primsweiler und Hüttersdorf. Jetzt geht’s Richtung Hoxberg. Foto: Künkeler. Foto: Künkeler

An der Mündung der Prims in die Saar sind wir zurück an unserem Startpunkt. Gute zwei Stunden hat die Tour gedauert. Foto: Künkeler

Vorbei an Blumenwiesen geht es hoch zum Hoxberg. Die Augen freuen sich über den Abstecher, die Oberschenkel fluchen. Foto: Künkeler