Rennrad-Serie : Zu den Höhepunkten im Dreiländereck

Schengen: Die Mosel und die Grenze zu Luxemburg sind erreicht. Und zudem die Wiege Europas. Ein Museum im Ort erinnert an das Abkommen. Foto: Künkeler

SAARLOUIS Von der Europastadt Saarlouis geht’s durch Frankreich zur „Wiege Europas“ und vorbei an Saarschleife und Losheimer Stausee wieder zurück. Eine Tour wie Europa selbst: schön, aber bisweilen auch anstrengend.

Von Axel Künkeler

Diese Tour ist nur geeignet für wirklich gut trainierte Rennradfahrer. Profi muss man nicht sein, aber Ausdauer und Kondition braucht man schon für diese schwere Fahrt. Dafür bietet die Strecke eine abwechslungsreiche Landschaft und jede Menge Highlights – sowohl touristisch wie sportlich.

Rennradtour 9: Im Dreiländereck. Foto: SZ/Müller, Astrid

Los geht es bei dieser Dreiländer-Tour in der Europastadt Saarlouis. Wir parken an der Stadtgartenhalle und erreichen von dort schnell den Radweg an der Saar, dem wir am Limberg vorbei bis Rehlingen folgen. Über Siersburg führt der erste Anstieg hoch auf den Saargau bis Gerlfangen. Im Auf und Ab der L 172 fahren wir entlang der schönen Landschaft an der deutsch-französischen Grenze über Oberesch bis Biringen, wo wir abbiegen nach Frankreich. Den alten Schlagbaum am Straßenrand sieht man kaum noch, Waldwisse ist schnell erreicht.

Schloss Malbrouck im französischen Manderen ist auch abseits unserer Radtour einen Abstecher wert. Foto: Künkeler

Info Die SZ-Serie: Mit dem Rennrad durchs Saarland In einer Serie stellt die Saarbrücker Zeitung über Sommer ausgewählte Rennrad-Touren quer durchs Saarland vor. Den Auftakt bildete eine Fahrt über den Saargau, dann ging es von der Saar in den Hochwald, entlang der Prims, mit dem „Minischwein“ durchs Saarland und „Rund um den Schaumberg“. Es folgten unter anderem ein Abstecher in die „saarländische Camargue“ und die West-Ost-Durchquerung des Saarlandes. Nachzulesen sind alle Touren unter www.saarbruecker-zeitung.de/radtouren. Nach den beiden zuletzt – auch aufgrund der Witterung – eher leichten Touren, wartet heute zur Abwechslung mal wieder eine schwere. Sie führt über 116 Kilometer und immerhin 1510 Höhenmeter quer durchs Dreiländereck von Saarlouis nach Schengen und über die Saarschleife und den Stausee Losheim zurück nach Saarlouis. Zu finden ist sie auch im Internet unter https://www.komoot.de/tour/71945369

Weiter geht es über die D 64 durch schmucke französische Dörfer. In Manderen haben wir einen schönen Blick auf Schloss Malbrouck, das auch abseits unserer Tour einen Abstecher wert ist. Uns führt aber eine rasante Abfahrt nach Apach. Eine kurze, giftige Rampe im Ort, dann geht’s auch schon runter an die Mosel. Hier ist das Drei-Länder-Eck erreicht, hier stoßen Deutschland, Frankreich und Luxemburg zusammen. Über die Mosel-Brücke geht es nach Schengen, quasi die „Wiege Europas“. Hier erinnert ein sehenswertes Museum an das Schengener Abkommen. Eine Besichtigung lohnt allemal.

Malerisch: Nicht nur dieser Künstler genießt den Blick auf die Saarschleife. Auch auf unserer Tour genießen wir den kurzen Stopp. Foto: Künkeler

Flach an der Mosel, entlang der Weinberge hüben wie drüben, führt uns die Strecke anschließend nach Remich, das mit seinen Cafés zu einer Rast einlädt. Die Zeit sollte man sich nehmen, um Kraft zu tanken. Denn auf der deutschen Mosel-Seite wartet schon der nächste Anstieg: Hinter Nennig geht es hoch nach Tettingen-Butzdorf. Von dort weiter nach Orscholz, wo natürlich ein Abstecher zur Cloef und der berühmte Ausblick zur Saarschleife lohnen.

Losheim am Fuße des Hochwalds: Am Stausee lohnt es sich, eine Pause zu machen, entweder im nahen Brauhaus oder auf diesen Bänken. Foto: rup/Rolf Ruppenthal

Es folgt ein kurzes Auf und Ab, dann kommt schon bald die rasante Abfahrt mit zehn Prozent Gefälle am Keuchinger Berg hinunter nach Mettlach. Hier kann man es richtig laufen lassen, Tempo 60 und mehr. Dabei sollte man aber unbedingt auf den Autoverkehr der oft stark befahrenen L 176 achten! So verlockend der Speed in der Abfahrt, so verlockend sind auch die touristische Highlights und die Eis-Cafés, die in Mettlach zum erneuten Verweilen einladen.