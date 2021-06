Frauenfußball : Göttelborner Frauen vor dem großen Schritt in die 2. Liga

Elversberg (leh) Das große Ziel für die Fußballfrauen des SV Göttelborn ist greifbar nah. Mit dem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen die Sportfreunde Siegen haben die Spielerinnen von Trainer Kai Klankert das Tor zur 2. Bundesliga Süd weit aufgestoßen.

„Wir müssen noch einmal 90 Minuten durch die Hölle gehen, um in den Himmel zu kommen“, sagt Klankert vor dem Rückspiel an diesem Sonntag, 15 Uhr, in Siegen. Nach dem ersten Spiel nach sieben Monaten gingen die Frauen des SVG am vergangenen Sonntag auf dem Zahnfleisch und mussten unter der Woche lange regenerieren. Verletzte Spielerinnen für das kommende Wochenende gibt es aber nicht.