Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar : Auf der Suche nach der besten Lösung

Die Zweitvertretung der SV Elversberg um Abwehrspieler und Co-Trainer Christian Frank (Mitte, in weiß), der hier ein Tor gegen die Sportfreunde Eisbachtal bejubelt, war vergangene Saison der erfolgreichste Saarvertreter in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Regionalverband Südwest (FRV) berät über den Spielmodus für die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, die 24 Teams hat.

Die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielt in der kommenden Saison mit 24 Mannschaften. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung unter den Vereinen sowie den Mitgliedsverbänden des Fußball-Regionalverbandes Südwest. In der Abstimmung ging es darum, ob in der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 die Tabellenzweiten der jeweils höchsten Ligen aus dem Saarland, dem Rheinland und aus dem Bereich des Südwestdeutschen Fußballverbandes aufsteigen dürfen (wir berichteten).

Nachdem eine knappe Mehrheit dafür stimmte, muss jetzt ein Spielbetrieb mit vielen Vereinen – und innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens organisiert werden. Aktuell geplanter Saisonbeginn ist Anfang September statt wie zuvor Anfang August. Die saarländische „Fraktion“, bestehend aus den schon in der Oberliga vertretenen Saar-Clubs und dem Saarländischen Fußball-Verband (SFV), sprach sich übrigens in der Abstimmung gegen diese zusätzlichen Aufsteiger auf. Das Ergebnis der Abstimmung über die zusätzlichen Aufsteiger sorgt bei den Saarvereinen nach etwas mehr als einer Woche immer noch für Kopfschütteln – sogar beim FSV Jägersburg, der nur aufgrund dieses Beschlusses nach einjähriger Abstinenz wieder in die Oberliga zurückkehrt. „Ich denke, es war ein großer Fehler, die Zweiten aufsteigen zu lassen. Auch wenn wir davon profitiert haben“, sagt Jägersburgs Sportvorstand Martin Germann.

Info Vier Oberliga-Staffeln – so könnten sie aussehen Gruppe Saar: SV Elversberg II (3. Platz letzte Saison), FV Diefflen (9.), Röchling Völklingen (12.), FC Wiesbach (13.), FV Eppelborn (Aufsteiger), FSV Jägersburg (A). Gruppe Rhein-Süd: FV Dudenhofen (6.), Wormatia Worms (7.), TSG Pfeddersheim (10.), Arm. Ludwigshafen (14.), TuS Mechtersheim (16.), FC Speyer (A). Gruppe Rhein-Nord: TuS Koblenz (4.), FV Engers (11.), FC Karbach (15.), SF Eisbachtal (18.), TSV Emmelshausen (A), SG Mülheim-Kärlich (A). Gruppe Mitte: 1. FC Kaiserslautern II (2.), Eintracht Trier (5.), SV Gonsenheim (8.), Hassia Bingen (17.), FSV Salmrohr (A), SV Alemannia Waldalgesheim (A).

Wie der Spielbetrieb mit 24 Mannschaften zu organisieren ist, dazu soll nun eine Task Force, bestehend aus Verbands- und Vereinsvertretern, Vorschläge erarbeiten. Diese Task Force tagt an diesem Donnerstag zum ersten Mal. Im Vorfeld der ersten Sitzung wurde darüber diskutiert, statt einer „normalen Runde“ in zwei Staffeln mit je zwölf Teams zu spielen. Danach sollen diese Staffeln in eine Auf- und eine Abstiegsrunde gesplittet werden. Das würde für die Vereine 32 statt 46 Saisonspiele bedeuten.

Der Spielleiter des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV), Adalbert Strauß, hat den Saarclubs am Dienstag eine Lösung vorgestellt, die eine einfache Hinrunde nach dem Modus „Jeder gegen jeden“ und danach eine Aufteilung in eine Auf- und Abstiegsrunde vorsieht.

Aber was würden die Saar-Vereine bevorzugen? Saarlandliga-Meister FV Eppelborn gefällt eine Staffellösung am ehesten. „Für das vom SFV vorgestellte Modell werden wir uns nicht aussprechen. In einer einfachen Runde ohne Hin- und Rückspiel könnte es sein, dass wir keine zuschauerträchtigen Heimspiele wie zum Beispiel gegen Wiesbach oder Diefflen hätten“, sagt Sportvorstand Tobias Saar. „Auch für eine Runde mit 46 Spieltagen sind wir nicht. Wenn noch der Saarlandpokal dazukommt, würde dies extrem viele englische Wochen bedeuten. Das ist selbst im höheren Amateurfußball unzumutbar“, findet der 34-Jährige. Ähnlich sieht es Aufsteiger Jägersburg. „Es gibt wohl keine gute Lösung. Für uns ist in erster Linie wichtig, dass eine Staffellösung kommt und keine Liga mit 46 Spieltagen“, sagt Sportvorstand Germann.

Jens Kiefer, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der SV Elversberg, deren „Zweite“ in der vergangenen Saison bester Saarverein in der Oberliga war, könnte sich dagegen mit so vielen Partien anfreunden. „Was gibt es denn für einen Fußballer geileres, als permanent samstags und mittwochs zu spielen?“, fragt Kiefer. „Ich wäre trotz der vielen Teams dafür, ganz normal mit Hin- und Rückspiel zu spielen.“

Helmut Berg, der Präsident des FC Hertha Wiesbach, ist hin- und hergerissen. „Eine Liga mit 46 Spieltagen ist utopisch. Sportlich und aus finanzieller Sicht wäre dies allerdings die fairste Lösung.“ Berg gibt aber zu bedenken: „Wie soll bei einer einfachen Runde festgelegt werden, welcher Verein die attraktiven Heimspiele bekommt? Bei einer Staffellösung stellt sich die Frage, wie die Staffeln unterteilt werden sollen.“

Andreas Montag, Sportvorstand beim FV Diefflen, sagt: „Ich kann für uns noch keine Tendenz abgeben, weil ich beispielsweise nicht genau weiß, wie der Vorschlag mit zwei Staffeln aussehen soll. Der SFV-Vorschlag ist aber nicht die Optimallösung.“

