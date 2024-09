Tennis-Experience Zwei Frauen heizen den Männern so richtig ein

Tennis, Beachtennis und Padeltennis – in diesen drei Sportarten konnten sich Sportlerinnen und Sportler in Zweierteams am Sonntag in St. Ingbert messen. Der Saarländische Tennis-Bund (STB) veranstaltete auf der Anlage des Tennisclubs Viktoria die zweite „Tennis-Experience“. „Mit seinen neuen Beach- und Padeltennis-Plätzen ist der TCV der einzige Tennisverein im Saarland, der alle drei Sportarten auf seiner Anlage vereint und somit für diese Turnier prädestiniert ist“, sagt Eric Nobbe, der vom STB als Turnierleiter eingesetzt war. „Letztes Jahr musste das Turnier über drei Orte verteilt stattfinden, was organisatorisch eine riesige Herausforderung war und die Turniergemeinschaft auseinanderriss.“