FV Eppelborn Wovon FV-Neuzugang Peters profitiert

Eppelborn · Jona Peters spielte vergangene Saison noch beim SV Rohrbach in der Verbandsliga. Nach seinem Wechsel zum Oberligisten FV Eppelborn lief er dort in allen Saisonspielen von Beginn an auf. Nun erwartet er mit seinem Team RW Koblenz.

24.08.2024 , 11:00 Uhr

Jona Peters (Zweiter von rechts) im Training mit (von links) Trainer Philipp Häfner und den weiteren Neuzugängen Leon Bayer, Marc Pesch und Hussain Fakih. Der Neuzugang aus Rohrbach spielte bisher immer von Beginn an. Foto: Philipp Semmler

Von Philipp Semmler