SG Mettlach-Merzig Warum es bei Mettlach-Merzig nicht rund läuft

Der Trainer nimmt kein Blatt vor den Mund: „Das war ein Fehlstart von uns. So ehrlich muss man sein. Wir haben uns das anders vorgestellt“, sagt Michael Burger, Übungsleiter des Fußball-Saarlandligisten SG Mettlach-Merzig nach den ersten acht Saison-Spielen. Mit sechs Punkten liegen die Blau-Weißen vor dem Heimspiel an diesem Samstag, 16 Uhr, gegen Aufsteiger SC Halberg Brebach auf Rang 16 der Tabelle. Damit ist die SG fast mit exakt der gleichen Ausbeute gestartet wie in der vergangenen Saison. Damals beseitigte Mettlach-Merzig erst am letzten Spieltag die letzten Zweifel am Ligaverbleib. Vor dem Start in die neue Runde hatte Burger daher erklärt: „Wir wollen vor allem eine deutlich bessere Hinrunde als vergangene Saison spielen. Vieles wird dabei von einem gescheiten Start abhängen.“