Wahlen-Niederlosheim Wahlen: Wenn ein Kellerkind plötzlich ganz oben rumturnt

Vergangene Saison hing der Ligaverbleib des SV Wahlen-Niederlosheim in der Fußball-Landesliga West bis zum letzten Spieltag am seidenen Faden. „Zwischenzeitlich war er sogar in weite Ferne gerückt“, sagt Trainer Marc Dillenburger, der die Mannschaft in der Winterpause übernahm. Er setzte auf kleinere Änderungen im Spielsystem. „Dadurch sind wir kompakter und besser im Umschaltspiel.“ Es dauerte einige Wochen, bis sein Konzept griff. Doch in den letzten zehn Spielen legte seine Mannschaft einen sensationellen Schlussspurt hin, holte 26 Punkte und blieb ungeschlagen. Das 1:1 am letzten Spieltag gegen Meister SV Friedrichweiler reichte aus, den Ligaverbleib zu sichern.