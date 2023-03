Volleyball Makellos zur Meisterschaft

Ein Jahr nach dem Abstieg aus der Ober- in die Verbandsliga haben die Volleyballerinnen des TV Rohrbach den direkten Wiederaufstieg gefeiert. Und das in beeindruckender Manier. Der TVR gewann alle zwölf Saisonspiele und wurde bei einem Satzverhältnis von 36:7 Meister. Die Rohrbacherinnen sammelten 34 von 36 möglichen Punkten. Die beiden fehlenden Zähler erklären sich dadurch, dass zwei Partien – Hin- und Rückspiel gegen den TV Lockweiler-Krettnich – erst im fünften Satz gewonnen wurden. Am Ende gingen die TVR-Frauen mit 13 Zählern Vorsprung auf den TV Limbach durchs Ziel. Auch der Vizemeister hatte gegen Rohrbach keine Chance. Die TVR-Frauen bezwangen Limbach zum Saisonabschluss klar mit 3:0.