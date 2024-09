Saisonstart in der 2. Volleyball-Liga Pro Eine Niederlage, die dem SSC Freisen Mut macht

Freisen · Die Volleyballerinnen des SSC Freisen sind mit einer Niederlage in ihre zweite Spielzeit in der 2. Liga Pro gestartet. Die neu formierte Mannschaft des SSC (wir berichteten) präsentierte sich am Samstag vor 765 Zuschauern beim 1:3 bei den Roten Raben Vilsbiburg aber dennoch in guter Verfassung gegen einen als stark eingeschätzten Gegner.

24.09.2024 , 15:15 Uhr

Trainerin Brigitte Schumacher war mit dem Auftritt ihrer Mannschaft trotz der Niederlage zufrieden. Foto: Oliver Altmaier Foto: Oliver Altmaier