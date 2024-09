Aufsteiger in die Volleyball-Regionalliga Was Düppenweiler den Sieg kostet

Liegt hier etwa der erste Saisonsieg in der Luft? Die Volleyballerinnen des TV Düppenweiler waren als Aufsteiger mit zwei Niederlagen in die neue Spielzeit der Regionalliga Südwest gestartet. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Josef Giebel dann aber im Heimspiel gegen die TSG Mainz-Bretzenheim den ersten Satz deutlich mit 25:17. „Das war ein sehr gutes Spiel von uns“, fand der Übungsleiter.