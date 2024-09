EM in Saarbrücken Deutschland spielt in Saarbrücken um EM-Titel

Acht Polizei-Nationalmannschaften kämpfen um die Nachfolge von Titelträger Russland, der wegen des Krieges in der Ukraine nicht mitspielen darf. So ist Tschechien als Vize-Europameister Favorit. Neben Gastgeber Deutschland sind noch Finnland, Norwegen, Belgien, die Niederlande, Griechenland und Italien am Start. Die deutsche Mannschaft rechnet sich bei der Heim-EM Chancen aus. „Eine Medaille wäre schön“, sagt Mira Bohlen. Mit ihr ist bei der Heim-EM auch eine Saarländerin für die Nationalmannschaft am Netz. „Es ist eine große Ehre, Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen“, sagt die 22-Jährige, die im Arbeitsalltag derzeit bei der Bereitschaftspolizei im Einsatz ist. Die Mittelblockerin berichtet: „Es gab einen Sichtungslehrgang im März. Von 18 Spielerinnen blieben 14 für den Kader übrig. Das Niveau ist relativ hoch und die Mannschaft hat recht schnell zusammengefunden. Da merkt man schon, dass viele von uns Zweitliga- oder Regionalliga-Erfahrung haben.“ Bohlen spielt in der Regionalliga für den TV Lebach.