Fußball-Verbandsliga Ein Hauen und Stechen im Tabellenkeller

Auf dem Papier ist das Derby in der Fußball-Verbandsliga Süd-West eine klare Sache: Beim Heimspiel des Tabellendritten 1. FC Reimsbach gegen Schlusslicht SV Wahlen-Niederlosheim ist der FC am Sonntag, 16 Uhr, klar favorisiert. Doch Vorsicht ist geboten: In der vergangenen Saison gewann der SV beide Spiele mit 2:1. Und nur zwei der letzten zwölf Partien gingen an Reimsbach. Auch in der Hinrunde war es ein hartes Stück Arbeit, bis der 2:1-Sieg des FC feststand. „Ich kann nur warnen. Wer meint, wir machen das so im Vorbeigehen, der wird sich wundern. Wahlen-Niederlosheim zeigt seit der Rückrunde, zu was sie fähig sind“, warnt Nico Portz, der Spielertrainer der Reimsbacher, der in Wahlen wohnt.