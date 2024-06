Deutsche Meisterschaften im Jazz- und Moderndance/Contemporary Mit Rückenwind zur deutschen Meisterschaft

Gleich vier Formationen aus dem Kreis Saarlouis machen sich an diesem Wochenende auf den langen Weg nach Wilsdruff. Die Kleinstadt westlich von Dresden ist am Samstag und Sonntag zum dritten Mal Schauplatz der deutschen Meisterschaften im Jazz- und Moderndance/Contemporary (JMC). Die Besonderheit in diesem Jahr: Erstmals werden an einem Wochenende an einem Ort die Meister in allen drei Altersgruppen gekürt, bei den Kinder, der Jugend und den Aktiven. Der Kreis Saarlouis ist mit drei Teams des TSC Blau-Gold Saarlouis und einer Mannschaft des TV Schwalbach vertreten.