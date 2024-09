SG Saubach Gleich zwei Höhepunkte warten auf Saubachs Trainer

Diesem Spiel fiebern beide Vereine schon seit Wochen entgegen: Die SG Saubach empfängt an diesem Sonntag um 15 Uhr in Gresaubach in der Verbandsliga Nord/Ost die SG Lebach-Landsweiler zum Stadt-Duell. Für Saubachs neuen Trainer Michael Alff, der zu Saisonbeginn Peter Herrmann (jetzt A-Jugend-Trainer bei der SG) ablöste, wird es das erste Aufeinandertreffen mit dem Rivalen in einem Pflichtspiel. „Ich habe aber natürlich schon mitbekommen, dass das ein besonderes Duell ist“, sagt der 40-Jährige und lacht.