SG Bostalsee Pilger freut sich auf einen heißen Tanz

Fünf Spiele in Folge sind die Verbandsliga-Fußballer der SG Bostalsee ungeschlagen und belegen als bester Aufsteiger den achten Tabellenplatz. An diesem Sonntag um 15.30 Uhr erwartet der Neuling den Saarlandliga-Absteiger und Tabellendritten SG Marpingen-Urexweiler. Der Respekt vor dem Gegner ist groß. „Marpingen-Urexweiler spielt noch in einer anderen Sphäre als wir“, sagt Bostalsees Mittelfeldspieler und Spielausschuss-Mitglied Julian Pilger. Dennoch kündigt er dem Gegner einen heißen Tanz an: „Es ist ja auch ein Derby, und da haben wir den Ehrgeiz, ein gutes Spiel zu machen. Zumal es in diesem Fußball-Jahr das letzte in Bosen ist.“