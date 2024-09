1. FC Reimsbach im Derby erschreckend schwach Was Reimsbach mit Werder Bremen gemeinsam hat

Info

Nur sechs Punkte konnte der SV Losheim in den ersten neun Spielen einsammeln. Doch mit zwei Siegen aus den beiden jüngsten Partien hat die Mannschaft ihre Punktausbeute verdoppelt. Dem 1:0-Sieg vor einer Woche in Kleinblittersdorf folgte am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Geislautern, der als Tabellenführer angereist wat, ein 2:0 (1:0)-Erfolg. Schon nach sechs Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Miguel Hahn drückte nach einer Ecke den Ball zum 1:0 über die Linie. Danach wurde der Gast besser, doch Losheim blieb konzentriert, was auch Trainer Sven Schwindling würdigte: „Das war heute unsere beste Saisonleistung. Wir waren vor allem zu Beginn klar überlegen.“ Es dauerte allerdings bis zur 88. Minute, ehe Daniel Mohm mit dem zweiten Treffer, die Zweifel am vierten Sieg beendete. Durch den Sieg klettert Losheim auf Rang zwölf in der Tabelle.