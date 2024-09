RSC Überherrn Überherrner Mayer fährt beim Radweltpokal auf Platz zwei

St Johann/Überherrn · Jörg Mayer (54) vom RSC Überherrn hat sich beim Radweltpokal in St. Johann in Tirol einen Vize-Weltmeistertitel in seiner Altersklasse gesichert. Der Radweltpokal zählt mit einer vierstelligen Zahl an Teilnehmern zu den größten Radsportveranstaltungen für Radsportler aller Altersgruppen der Welt.

12.09.2024 , 15:52 Uhr

Jörg Mayer vom RSC Überherrn wurde beim Radweltpokal in St.Johann Vizeweltmeister. Foto: Mayer